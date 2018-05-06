قيادي إخواني للهلباوي: نقبل عذرك لو أنت مجنون

06 مايو 2018 - 02:56 م

هاجم القيادي الإخواني أشرف عبد الغفار المتواجد في تركيا كمال الهلباوي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بسبب إطلاقه مبادرة لإنهاء الأزمة مع الجماعة.

وأضاف علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للأسف الشديد وجدت كمال الهلباوي يعيد طرح مبادرته ويشرحها، ويتفاخر أنه وقف ضد ظلم مبارك ووقف ضد ظلم مرسي.

ووصف عبد الغفار الهلباوي بـ"الجنون"، قائلا: قف مكانك فكفانا ما سمعناه منك، وقد نلتمس العذر فقط إن كان قد أصابك الجنون، لأن من تربي علي منهج الاسلام لا يسلك مسارك إلا إن كان مجنونًا، بحسب وصفه.

وتابع قائلا: "أتأسف علي ما وصلتم إليه وقد كان تاريخكم حافلا بالعطاء.. إما أن تقول حقا ترضي به الله ورسوله، أو تجلس في بيتك تستغفر الله لعل الله يغفر لك.

يذكر أن مبادرة الهلباوي التي أطلقها تتضمن تشكيل «مجلس حكماء» يتكون من شخصيات مصرية وعربية ودولية مشهود لها بالنزاهة لقيادة «وساطة تاريخية» في مصر، تنهي الأزمة مع «الإخوان» وتؤسس لمصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحداً إلا أهل العنف والإرهاب.

وقد شن نواب وسياسيون هجوماً حاداً على المبادرة وصاحبها، ورفضوا فكرة التعاطي مع مسألة التصالح مع «الإخوان»، فضلاً عن تقدم بعض النواب بطروحات لمشروع قانون يجرّم المصالحة مع الجماعة.