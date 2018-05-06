التليفزيون المصرى .. حكايات وتساؤلات !!!

06 مايو 2018 - 04:07 م

قرأت " البوست " الذى كتبه الإعلامى خالد سعد مقدم برنامج" من ماسبيرو " الذى انتقل من القناة الأولى إلى الثانية منذ شهر فبراير الماضى . وقبل أن أعلق على ما جاء فى هذا البوست الذى تم عمل إشارات له فى العشرات من الصفحات والجروبات على مواقع التواصل الإجتماعى ، أنشر ما قاله خالد حرفيا ً: " إن ينصركم الله فلا غالب لكم .. فوز برنامج من ماسبيرو الذي يقدمة مجموعة من أكفأ المذيعين فى القناة الأولى بجائزة أفضل عمل برامجي متميز على مستوى جمهورية مصر العربية والجائزة مقدمة من جامعة الدول العربية بناء على تقييم مجموعة من أكفأ الخبرات الإعلامية على مستوى الوطن العربي . أليس هذا دليل على المستوى المهني والحرفي لأبناء ماسبيرو الذين تم استبعادهم من شاشة القناة الأولى بحجة التطوير ليأتي الإنصاف من عند الله تعالى على أيدى مجموعة من أفضل خبراء الإعلام من مختلف أقطار الوطن العربي . تحية إعزاز وتقدير لكل زملائي من فريق عمل البرنامج مذيعين ومعدين ومخرجين ومشرفين وكما قلت فى بوست سابق لن يصح إلا الصحيح .. يا مسئولي التطوير استقيموا يرحمكم الله " .











وتعليقاً على كلام خالد سعد أقول : كنت أتمنى أن يتم الكشف عن اسم الجهة التى قامت بمنح البرنامج تلك الجائزة خاصة أنه نسبها إلى كيان كبير هو جامعة الدول العربية ؟ وأن يتم نشر صورة الجائزة أو موعد استلامها رسمياً ؟. وهنا أؤكد أننى على استعداد تام لنشر تفاصيل خبر الفوز كاملة اذا تم التوضيح بشكل مباشر فى هذا الشأن .









وفى هذا السياق نسأل : هل هذا الفوز ناتج عن مسابقة أو استفتاء أو استطلاعات للرأى أم أنها مسابقة شفوية ؟ ومن هم أعضاء اللجنة الذين شاركوا فى هذا الإختيار والذين وصفهم خالد بأنهم مجموعة من أكفأ الخبرات الإعلامية على مستوى الوطن العربى وأعتقد أن نشر أسماءهم ووظائفهم والمناصب التى يشغلونها سوف يعطى الجائزة بريقا ومصداقية أكبر ؟ وأين عقدت هذه اللجنة إجتماعاتها لإختيار البرنامج الأفضل ؟ وما هى حيثيات قرار اللجنة فى إختيار برنامج من ماسبيرو فى المركز الأول ؟ وما هى البرامج التى تلت من ماسبيرو فى الترتيب فى هذه المسابقة ؟ وهل تم إجراء المسابقة تحت اشراف رسمى من جانب جامعة الدول العربية أم لا ؟ ولماذا لم يتم تصوير تقرير خاص عن هذه الجائزة وإذاعته داخل البرنامج أو تخصيص فقرة كاملة فى الإستديو حول هذا الحدث لتوثيقه من ناحية وتوجيه الشكر لمن قاموا بمنحه الجائزة وأعضاء اللجنة المشاركين فى المسابقة ؟ ولماذا لم ينشر مع البوست المشار اليه صورة من نتيجة المسابقة والتى من المعتاد أن تنشر عبر الصفحة الرسمية أو الموقع الإليكترونى للجهة المانحة للجائزة ؟.









وفى هذا السياق أسأل : ردد عدد من المذيعين والمعدين بالبرنامج أن أحد المسئولين الكبار فى الجهة المانحة للجائزة والتابعة للجامعة العربية - كما جاء بالبوست السابق - قاموا منذ أيام بالإتصال بمجدى لاشين رئيس التليفزيون وابلاغه بهذا الفوز ؟ فهل هذا الكلام صحيح يارئيس التليفزيون ؟ واذا – أقول اذا – كان صحيحاً فلماذا لم تقم بإعلان ذلك بشكل واضح رغم أنه أمر يضيف اليك ولا ينتقص منك ؟.









وهنا أؤكد أن عدم الرد بشكل واضح وعملى على هذه التساؤلات السابقة سوف يجعل البعض يسخر مما جاء فى هذا البوست الذى كتبه خالد سعد ، وهو الأمر الذى سوف يسىء بدوره لكل العاملين بالبرنامج .









ومن جانبى أكرر مرة آخرى ترحيبى التام بنشر أى رد أو تعقيب من ذوى الشأن فى هذا الموضوع بشرط أن تتم الإجابة على هذه التساؤلات التى تستهدف كشف الحقائق للرأى العام .







