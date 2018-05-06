«راموس» يتدخل لحسم انتقال«محمد صلاح» للريال

06 مايو 2018 - 04:08 م

كشفت موقع دون بالون الإسباني، عن رغبة سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، في ضم محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، إلى صفوف النادي الملكي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح موقع دون بالون الإسباني، أن راموس يأمل في ضم صلاح إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد تألقه مع ليفربول الموسم الجاري.

وأشار الموقع إلى أن إدارة ريال مدريد تسعى لإقناع جاريث بيل لاعب الفريق بالعودة إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى ليحل صلاح بديلًا منه.

وسجل صلاح، مع فريقه 43 هدفا حتى الآن في جميع المسابقات، وتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الجاري.