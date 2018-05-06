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إصابة سائق في مشاجرة على أولوية تحميل الركاب بكفرالزيات

قبلي وبحري

أرشيفية
أرشيفية

محمد عبدالناصر

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سائق

مدير أمن الغربية

مركز شرطة كفرالزيات

مستشفى كفرالزيات العام

أصيب سائق بطعنات نافذة في مشادة وخلاف على أولوية تحميل الركاب، بموقف السيارات الأجرة بمركز كفرالزيات في محافظة الغربية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا يفيد باستقبال مستشفى كفرالزيات العام "سمير ص ع ا " 24 عامًا سائق ومقيم تلبنت قيصر التابعة لمركز طنطا ومصاب بجرح طعنى بالبطن.

 وبالانتقال والفحص وسؤاله اتهم  كلا من" السيد ر م س"   31 عامًا محصل كارته بالوحدة المحلية ببندر كفر الزيات ومصاب بخدوش بالساعدين ، و" حسن ا ع  " 25 عامًا عامل ومقيم بكفر الزيات بالتعدى عليه وإحداث إصابته بسلاح أبيض "مطواة" لخلافات على أولوية تحميل الركاب بموقف السيارات الأجرة.

وعلى الفور تمكن الرائد أحمد الصباحى رئيس مباحث مركز شرطة كفرالزيات، وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهمين  وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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