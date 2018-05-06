بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وتشيلسي

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أمير سعد
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي.
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