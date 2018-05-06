3 يونيو أولي جلسات نظر دعوى ضد وزير التعليم

06 مايو 2018 - 04:48 م

قررت محكمه القضاء الإداري بمجلس الدولة، تحديد جلسه يوم 3/6/2018 لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من المحامي والحقوقي عمرو عبدالسلام نائب رئيس منظمه الحق الدولية لحقوق الإنسان، ضد وزير التربية والتعليم بإلزامه بتعميم مناهج المدارس التجريبية على مناهج المدارس العامة ألحكومية طبقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أسوة بالمدارس الخاصة للغات وتدريس مواد العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية وإلغاء القرار الصادر منه بتعريب المدارس التجريبية.

وكان المحامي عمرو عبدالسلام، قد أقام دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، للمطالبة بوقف قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء تدريس مادتي الرياضيات والعلوم باللغة العربية، واستمرار تدريسهما باللغة الأجنبية حتى انتهاء المرحلة الابتدائية.

يذكر أن طارق شوقي، قال إن العام الدراسى «2018/2019» يعد آخر عام لتدريس مادتى الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية فى المدارس الرسمية للغات.

وأوضح شوقى خلال مؤتمر صحفى عقده فى صندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية، أن الدراسة فى مادتى «الرياضيات والعلوم» ستبدأ من العام الدراسى «2019ــ 2020» باللغة العربية للطلاب الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، أسوة بالمدارس الحكومية.

وأشار إلى أن الهدف من القرار إتقان الطلاب للغة الأم «اللغة العربية»، قائلاً: «التعليم فى مدارس الدولة لابد أن يكون بلغة الدولة»، لافتًا إلى أن مركز تطوير المناهج أعد مناهج جديدة للصفوف التى يطبق عليها النظام الجديد، وستكون المناهج عبارة عن مواد متعددة التخصصات تدمج اللغة العربية والرياضيات ومفاهيم علمية والدراسات الاجتماعية والفنون بأنواعها والتربية المهنية، والتى سيتم تدريسها باكرًا فى مرحلة رياض الأطفال.

ولفت إلى أنه سيتم تدريس ذلك من خلال موضوعات تشمل كل الفروع السابقة، مع تدريس موضوعات منفصلة وهى «اللغة الإنجليزية والتربية الرياضية والصحية والتربية الدينية».

وأعلن عن أنه سيتم تدريب المعلمين فى الإجازة الصيفية، على كيفية التدريس طبقًا للنظام الجديد، مع الاستفادة من التجربة اليابانية فى الأنشطة، كما سيتم تغيير طريقة جلوس الأطفال فى الفصول حسب كثافة كل فصل.