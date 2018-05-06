وصول أول المتسابقات فى مهرجان "ملكة جمال الغردقة"

06 مايو 2018 - 04:51 م

أعلن تامر نبيل، عضو مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، عن بدء وصول المتسابقات المشاركات في مهرجان ومسابقة ملكة جمال الغردقة لعام 2018.

وأضاف، أنه وصل اليوم ملكات جمال المجر ولاتفيا وزامبيا، مؤكدًا عقد مؤتمر صحفي غدًا الاثنين بأحد فنادق الغردقة، للإعلان عن تفاصيل مسابقة ملكة جمال الغردقة 2018.

وأوضح عضو جمعية الاستثمار السياحي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الهدف من المهرجان جمع أكبر عدد من المتسابقات من جنسيات مختلفة وبأشكال وثقافات متنوعة لتنشيط السياحة بمحافظة البحر الأحمر، وجذب أكبر عدد من السياح لزيارة مدينة الغردقة الساحرة، ما يعزز ويبرز مكانة مصر السياحية والغردقة بشكل خاص.

ولفت نبيل، إلى أن المهرجان يشارك فيه 30 متسابقة من جنسيات مختلفة منها؛ السويد، وإنجلترا، وبولندا، وجنوب إفريقيا، والتشيك، ورومانيا، والمجر، وروسيا، وكازاخستان، وتونس، ومن دول إفريقية مختلفة.

وأكد، أن كل متسابقة تكون بمثابة سفيرة لتنشيط السياحة المصرية في بلادها من خلال نشر صورها وفعاليات المهرجان على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وانستجرام وتويتر، مبينًا تنظيم زيارة المتسابقات بالمناطق السياحية في الغردقة، مع إقامة العديد من الفقرات الفنية في الحفل الختامي في فندق ألف ليلة وليلة وإعلان الفائزة بلقب ملكة الجمال وتوزيع الهدايا التذكارية.