"الداخلية" تعلن مقتل خِط الصعيد المتهم بقتل ضابط

06 مايو 2018 - 04:53 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من قتل نور أبو حجازى المعروف بخِط الصعيد، وذلك خلال الحملة الأمنية التى شنتها قوات الأمن بالتنسيق مع الأمن العام على جبال حمرادوم بحزام بشمال محافظة قنا.

وتواصل أجهزة الأمن، العملية الاستبقاية على المنطقة التى يختبأ بها العناصر الخطرة مدعومة بالقوات الخاصة.

يذكر أن نور أبو حجازى، هو المتهم الرئيسى فى قتل ضابط شرطة بقنا منذ أيام قليلة وصادر ضده أحكام بالإعدام والسجن والمؤبد فى اتجار السلاح والمخدرات .