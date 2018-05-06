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تركيا تهدد أمريكا بالانتقام

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هدد وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الانتقام"، في حال إلغائها لصفقة بيع طائرات F-35 لبلاده.

وقال "أوغلو" في تصريحات أدلى بها لـCNN ترك، اليوم الأحد: "فرض حظر أمريكي على تركيا أمر غير منطقي وخاطئ، وإذا أقدمت أمريكا على هذه الخطو سننتقم، ولكن تركيا لا تريد حدوث هذا الأمر".

وأكد وزير الخارجية التركي، أن علاقات بلاده مع أمريكا لا يجب أن تتأثر بصفقة أبرمتها أنقرة مع روسيا لشراء صواريخ S-400 ، وشدد على أن بلاده تتبع قرارات الأمم المتحدة والمنظمات، وأنه لا يجب مساءلة تركيا عن علاقتها بـ"طرف ثالث" (روسيا)، وكشف أنه يخطط لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل.

وكان مشرعون في مجلس النواب الأمريكي، قد كشفوا، يوم الجمعة، عن مقترح للميزانية السنوية قيمته 717 مليار دولار، وينص على الوقف المؤقت لمبيعات الأسلحة إلى تركيا.

وتُلزم المقترحات، التي اقترب إقرارها، وزارة الدفاع، بتقديم تقرير للبرلمان بشأن العلاقات الأمريكية التركية. وسوف تتوقف مبيعات معدات دفاع رئيسية لحين الانتهاء من إعداد التقرير.

وتعتزم تركيا، شراء ما يزيد على 100 طائرة مقاتلة من طراز لوكهيد مارتن إف-35 متعددة المهام، كما تجري محادثات مع واشنطن بشأن شراء صواريخ باتريوت.

وكانت تركيا، قد وقعت اتفاقًا مع روسيا في ديسمبر الماضي، لشراء بطاريات صواريخ أرض جو إس-400، كجزء من خطط أنقرة لتعزيز قدرتها الدفاعية في ظل تهديدات المسلحين الأكراد والإسلاميين داخليًا، والصراع الدائر على حدودها مع سوريا والعراق.

وأثارت خطوة شراء بطاريات الصواريخ، التي لا تتوافق مع أنظمة حلف شمال الأطلسي، قلق الدول الأعضاء في الحلف، التي تستشعر القلق بالفعل من الوجود العسكري لموسكو في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما دفع مسئولي الحلف إلى تحذير تركيا من عواقب غير محددة.

ورفض جاويش أوغلو، التحذيرات قائلاً: إن العلاقات التركية واتفاقاتها مع روسيا ليست بديلاً لعلاقاتها مع الغرب، واتهم الولايات المتحدة بالسعي إلى السيطرة على تصرفات تركيا.

وقال "تركيا ليست دولة خاضعة لأوامركم، إنها دولة مستقلة، فالحديث بنبرة تعالي مع بلد كهذا، وإملاء ما يمكن شراؤه وما لا يمكن شراؤه، ليس نهجًا صحيحًا، ولا يتناسب مع تحالفنا".

وخلال الأشهر القليلة الماضية، توترت العلاقات بين أنقرة وواشنطن بسبب مجموعة من القضايا، منها سياسة الولايات المتحدة في سوريا وعدد من القضايا القانونية بحق مواطنين أتراك وأمريكيين محتجزين في البلدين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الشهر الماضي لجاويش أوغلو، إن الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن قرار أنقرة شراء بطاريات الصواريخ إس-400 الروسية.

وقال جاويش أوغلو، إنه سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لمقابلة بومبيو، لكنه أضاف أن الموعد لم يتحدد بعد.


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