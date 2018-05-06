إحالة 37 طبيبًا وإداريًا بمستشفى سمسطا المركزى للتحقيق

06 مايو 2018 - 05:04 م

أحال عبد اللطيف محمود نائب رئيس مدينة سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف، 37 من الأطباء والإداريين بمستشفى سمسطا المركزى لعدم تواجدهم أثناء الزيارة المفاجئة وتركهم العمل بدون إذن في أوقات العمل الرسمية، فتمت إحالتهم جميعًا للتحقيق بالشئون القانونية.

وتفقد "عبد اللطيف" المستشفى ورافقه التفتيش المالي والإداري لمتابعة سير العمل للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى وتوفير العلاج اللازم بناء على تعليمات المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف حيث لوحظ أثناء الزيارة تغيب 37 طبيبا وإداريا من بداية اليوم وترك بعض العمل بدون إذن في أوقات العمل الرسمية، فتمت إحالتهم جميعًا للتحقيق بالشئون القانونية.