  • الأحد 06 مايو 2018
  • بتوقيت مصر06:17 م
بحث متقدم
الدكتور على عبدالعال

بعد فخ «مكملين».. «عبدالعال» يحذر النواب

الكويت

الكويت تقرر الاستغناء عن 10 آلاف وافد

عقار تاريخي بوسط البلد

بيع 23 عقارًا تاريخيًا لشركة خاصة

ليفربول وتشيلسي

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وتشيلسي

أردوغان وترامب

تركيا تهدد أمريكا بالانتقام

شادي أبو زيد

تفاصيل اعتقال بطل برنامج «أبلة فاهيتا»

الاعلى للجامعات

أزمة «الرئيس» تشعل «الأعلى للجامعات»

نتنياهو

مساعٍ إسرائيلية لترشيح نتنياهو لـ«نوبل»

راموس يغيب عن ريال مدريد لمدة شهر

«راموس» يتدخل لحسم انتقال«محمد صلاح» للريال

السفارة الإسرائيلية بالقاهرة

فيتو مصري على الاحتفال بتأسيس «دولة إسرائيل» بالقاهرة

إحالة 37 طبيبًا وإداريًا بمستشفى سمسطا المركزى للتحقيق

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

أخبار متعلقة
#

53 عملية جراحية مجانية بمستشفى سمسطا المركزي

#

بالصور.. مطالبات شعبية بإقالة مدير مستشفى كفر الزيات العام

#

بالصور.. إحالة 144 من العاملين بمستشفى كفر الزيات للتحقيق

#

إحالة 19 طبيبًا وإداريًا بصحة سمنود للتحقيق

أطباء

تحقيق

بني سويف

سمسطا

غياب

أحال عبد اللطيف محمود نائب رئيس مدينة سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف، 37 من الأطباء والإداريين بمستشفى سمسطا المركزى لعدم تواجدهم أثناء الزيارة المفاجئة وتركهم العمل بدون إذن في أوقات العمل الرسمية، فتمت إحالتهم جميعًا للتحقيق بالشئون القانونية.

وتفقد "عبد اللطيف" المستشفى ورافقه التفتيش المالي والإداري لمتابعة سير العمل للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى وتوفير العلاج اللازم بناء على تعليمات المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف حيث لوحظ أثناء الزيارة تغيب 37 طبيبا وإداريا من بداية اليوم وترك بعض العمل بدون إذن في أوقات العمل الرسمية، فتمت إحالتهم جميعًا للتحقيق بالشئون القانونية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع خالد محيي الدين

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

أصل الداء.. والدواءسيرك ومقصلة للوزير (1)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «الصقر» يطالب بتنصيب «الخطيب» رئيسًا للزمالك
» إصابة وزير الداخلية الباكستانى فى محاولة اغتيال
» «كونتي» يعلن تشكيل تشيلسي لمباراة ليفربول
» استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام تشيلسي
» مفاجآت صادمة عن مجزرة عائلة "الرحاب"
» ممثلة إباحية تهدد الرئيس الأمريكي على الهواء
» تفاصيل رحلة الأهلي إلى الإمارات
» 17 مايو أول شهر رمضان
» مخبر خاص يلاحق زوجتى
» بالفيديو.. عقار راقص في الإسكندرية

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:42 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام