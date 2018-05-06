زلزال بقوة 3 درجات يضرب الكويت

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الكويت

زلزال

أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، اليوم الأحد، رصد هزة أرضية بقوة 3.0 درجة على مقياس ريختر، شرق منطقة كبد وجنوب منطقة الجهراء.

وقال بيان صحفي صادر عن المعهد، إن الهزة وقعت في تمام الساعة 1.50 صباح اليوم بالتوقيت المحلي لدولة الكويت، وبعمق 3.7 كيلومتر بباطن الأرض، وفقا لوكالة "كونا".

وأضاف البيان، أن الهزة التي رصدتها الشبكة شعر بها العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد.


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