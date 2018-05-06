بيع 23 عقارًا تاريخيًا لشركة خاصة

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وسط البلد

عقارات تاريخية

قال كريم الشافعي رئيس شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، إن الشركة قامت بشراء 23 عقاراً تاريخياً في مصر، بقيمة 310 ملايين جنيه، ستعمل على تطويرها بقيمة 200 مليون جنيه، في فترة السنتين المقبلتين.

وأشار الشافعي بمقابلة مع قناة "العربية" إلى سعي الشركة الأولى من نوعها، للعمل على إدراج أسهمها بعد عامين، في سوق الأسهم المصرية، من أجل توفير التمويل اللازم، معتبراً أن هذه طموحات الإدراج تأتي في سياق طبيعة نشاط الشركة الذي يتطلب تمويلاً كافياً للاستحواذ على عقارات تاريخية.

وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه الشركة، تتمثل في صعوبة شراء العقارات في المناطق المأهولة، ولها تاريخ طويل وتواجه مشاكل بالملكيات المتوارثة عبر ثلاث أو أربع أجيال من الورثة للعقارات.

وكانت شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، أعلنت افتتاح أول مبنى تاريخي في منطقة وسط البلد بعد تطويره، موضحة أنها تهدف إلى تطوير 23 مبنى تاريخيا في وسط البلد، من بينها مبنى القنصلية الفرنسية، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التطوير نهاية العام الحالي.

وأوضحت الشركة أن تمويل أعمال التطوير المرتقبة سيكون من خلال قرض بقيمة 150 مليون جنيه، سبق أن وقعته الشركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إضافة إلى 50 مليون جنيه من تمويلات ذاتية.


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