» مصرع وإصابة 52 سودانيًا في انقلاب أتوبيس بالمنيا

06 مايو 2018 - 05:23 م

لقى 4 سودانيين مصرعهم اليوم الأحد فيما أصيب 48 آخرين، فى حادث تصادم أتوبيس سياحى بسيارة نقل بمقطورة شمال بوابة الرسوم بحوالى 20 كيلو مترًا بالقرب من بوابة الرسوم بالطريق الصحراوى الشرقى، وفق مصدر أمنى.

وقال المصدر، إن اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بمصرع 4 سودانيين وإصابة 48 آخرين أثر تصادم أتوبيس رقم 4779 "ص و ع" جمرك أسوان قيادة حسن عبد الله رقيع الل محمد 50 سنة الذى لقى مصرعه و3 سودانيين آخرين.

وكان الأتوبيس يقل 54 راكبًا سودانيا بينهم قائد الحافلة قادمين من العاصمة السودانية الخرطوم فى طريقهم للقاهرة واصطدم بمؤخرة سيارة نقل بمقطورة كانت محملة بالاسمنت رقم 9638 "ن س" قيادة محمود احمد محمد ومقيم بمحافظة الجيزة شمال بوابة الرسم بحوالى 20 كيلو متر على الطريق الصحراوى الشرقى.

وتم نقل جثة سائق الأتوبيس إلى مشرحة مستشفى بنى مزار العام وباقى المتوفين إلى مشرحة مستشفى التامين لصحى والمصابين ال 48 منهم 10 تم نقلهم إلى مستشفيات المنيا العام و 7 إلى مستشفى المنيا الجامعى و31 مستشفيات التأمين الصحى.

وقد انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والمتوفى إلى مستشفيات المحافظة، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات لتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين.

وأشار المصدر لإلى أن من المصابين 4 حالات حرجة وجار التعامل معهم داخل المستشفى.