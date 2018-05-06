  • الأحد 06 مايو 2018
  • بتوقيت مصر06:17 م
بحث متقدم
الدكتور على عبدالعال

بعد فخ «مكملين».. «عبدالعال» يحذر النواب

الكويت

الكويت تقرر الاستغناء عن 10 آلاف وافد

عقار تاريخي بوسط البلد

بيع 23 عقارًا تاريخيًا لشركة خاصة

ليفربول وتشيلسي

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وتشيلسي

أردوغان وترامب

تركيا تهدد أمريكا بالانتقام

شادي أبو زيد

تفاصيل اعتقال بطل برنامج «أبلة فاهيتا»

الاعلى للجامعات

أزمة «الرئيس» تشعل «الأعلى للجامعات»

نتنياهو

مساعٍ إسرائيلية لترشيح نتنياهو لـ«نوبل»

راموس يغيب عن ريال مدريد لمدة شهر

«راموس» يتدخل لحسم انتقال«محمد صلاح» للريال

السفارة الإسرائيلية بالقاهرة

فيتو مصري على الاحتفال بتأسيس «دولة إسرائيل» بالقاهرة

مصرع وإصابة 52 في انقلاب أتوبيس بالمنيا

قبلي وبحري

ارشيفية
ارشيفية

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

مصرع وإصابة 23 في حريق بصالة للغناء

#

مقتل اثنين في حادث دهس بكندا

#

إصابة 22 سائحا في انقلاب أتوبيس بطريق مرسي علم- إدفو

#

الجيش الجزائري ينشر 2000 عسكري في ولايتين شرقي البلاد

مصابين

وفيات

حادث سودانى محافظة المنيا

لقى 4 سودانيين مصرعهم اليوم الأحد فيما أصيب 48 آخرين، فى حادث تصادم أتوبيس سياحى بسيارة نقل بمقطورة شمال بوابة الرسوم بحوالى 20 كيلو مترًا بالقرب من بوابة الرسوم بالطريق الصحراوى الشرقى، وفق مصدر أمنى.

وقال المصدر، إن اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا،  تلقى  إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بمصرع  4 سودانيين وإصابة  48 آخرين  أثر تصادم أتوبيس رقم 4779  "ص و ع" جمرك  أسوان قيادة حسن عبد الله رقيع  الل محمد 50 سنة الذى لقى مصرعه  و3 سودانيين آخرين.

 وكان الأتوبيس  يقل  54 راكبًا سودانيا بينهم قائد الحافلة قادمين من العاصمة السودانية الخرطوم فى طريقهم للقاهرة واصطدم بمؤخرة سيارة نقل بمقطورة كانت محملة بالاسمنت رقم 9638 "ن س" قيادة محمود احمد محمد ومقيم بمحافظة الجيزة  شمال بوابة الرسم بحوالى 20 كيلو متر على الطريق الصحراوى الشرقى.

وتم نقل جثة سائق الأتوبيس إلى مشرحة مستشفى بنى مزار العام  وباقى المتوفين إلى مشرحة مستشفى التامين لصحى والمصابين ال 48 منهم  10 تم نقلهم إلى مستشفيات المنيا العام و 7  إلى مستشفى المنيا الجامعى  و31 مستشفيات التأمين الصحى.

وقد انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والمتوفى إلى مستشفيات المحافظة، ورفع حالة  الطوارئ بالمستشفيات  لتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين.

وأشار المصدر لإلى أن من المصابين 4 حالات حرجة وجار التعامل معهم داخل المستشفى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع خالد محيي الدين

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

أصل الداء.. والدواءسيرك ومقصلة للوزير (1)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «الصقر» يطالب بتنصيب «الخطيب» رئيسًا للزمالك
» إصابة وزير الداخلية الباكستانى فى محاولة اغتيال
» «كونتي» يعلن تشكيل تشيلسي لمباراة ليفربول
» استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام تشيلسي
» مفاجآت صادمة عن مجزرة عائلة "الرحاب"
» ممثلة إباحية تهدد الرئيس الأمريكي على الهواء
» تفاصيل رحلة الأهلي إلى الإمارات
» 17 مايو أول شهر رمضان
» مخبر خاص يلاحق زوجتى
» بالفيديو.. عقار راقص في الإسكندرية

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:42 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام