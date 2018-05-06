  • الأحد 06 مايو 2018
  • بتوقيت مصر06:16 م
بحث متقدم
الدكتور على عبدالعال

بعد فخ «مكملين».. «عبدالعال» يحذر النواب

الكويت

الكويت تقرر الاستغناء عن 10 آلاف وافد

عقار تاريخي بوسط البلد

بيع 23 عقارًا تاريخيًا لشركة خاصة

ليفربول وتشيلسي

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وتشيلسي

أردوغان وترامب

تركيا تهدد أمريكا بالانتقام

شادي أبو زيد

تفاصيل اعتقال بطل برنامج «أبلة فاهيتا»

الاعلى للجامعات

أزمة «الرئيس» تشعل «الأعلى للجامعات»

نتنياهو

مساعٍ إسرائيلية لترشيح نتنياهو لـ«نوبل»

راموس يغيب عن ريال مدريد لمدة شهر

«راموس» يتدخل لحسم انتقال«محمد صلاح» للريال

السفارة الإسرائيلية بالقاهرة

فيتو مصري على الاحتفال بتأسيس «دولة إسرائيل» بالقاهرة

«الصقر» يطالب بتنصيب «الخطيب» رئيسًا للزمالك

الرياضة

بمناسبة عيد ميلاده الـ62.. أبرز انجازات محمود الخطيب
بمناسبة عيد ميلاده الـ62.. أبرز انجازات محمود الخطيب

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تعليق "منصور" على رفض "آل الشيخ" رئاسة الزمالك

#

رسميًا.. تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًا للزمالك

#

انتخاب محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين بالإجماع

#

رسميًا.. 15 ألف مشجع لمباراة الأهلي والترجي

المصريون

الزمالك

الاهلى

الخطيب

محمود الخطيب

تهكم أحمد حسن، نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، على قرار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتعيين تركي آل شيخ، رئيس النادي الأهلي الشرفي، رئيسًا شرفيًا للقلعة البيضاء.

وتساءل خلال برنامجه الإذاعي «في التمانيات»: «بعد رفض تركي آل شيخ، تولي المنصب، فلماذا لا يتم تنصيب محمود الخطيب فهو الأفضل حاليًا لتولي هذا المنصب».

وكان رئيس نادي الزمالك، كان قد أعلن أمس تعيين تركي آل شيخ، رئيسا شرفيا للنادي الأبيض، قبل أن يعتذر الأخير عن تولي المنصب بسبب عشقه للنادي الأهلي الغريم التقليدي للزمالك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع خالد محيي الدين

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

أصل الداء.. والدواءسيرك ومقصلة للوزير (1)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «الصقر» يطالب بتنصيب «الخطيب» رئيسًا للزمالك
» إصابة وزير الداخلية الباكستانى فى محاولة اغتيال
» «كونتي» يعلن تشكيل تشيلسي لمباراة ليفربول
» استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام تشيلسي
» مفاجآت صادمة عن مجزرة عائلة "الرحاب"
» ممثلة إباحية تهدد الرئيس الأمريكي على الهواء
» تفاصيل رحلة الأهلي إلى الإمارات
» 17 مايو أول شهر رمضان
» مخبر خاص يلاحق زوجتى
» بالفيديو.. عقار راقص في الإسكندرية

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:42 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام