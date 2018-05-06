» «الصقر» يطالب بتنصيب «الخطيب» رئيسًا للزمالك

06 مايو 2018 - 05:51 م

تهكم أحمد حسن، نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، على قرار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتعيين تركي آل شيخ، رئيس النادي الأهلي الشرفي، رئيسًا شرفيًا للقلعة البيضاء.

وتساءل خلال برنامجه الإذاعي «في التمانيات»: «بعد رفض تركي آل شيخ، تولي المنصب، فلماذا لا يتم تنصيب محمود الخطيب فهو الأفضل حاليًا لتولي هذا المنصب».

وكان رئيس نادي الزمالك، كان قد أعلن أمس تعيين تركي آل شيخ، رئيسا شرفيا للنادي الأبيض، قبل أن يعتذر الأخير عن تولي المنصب بسبب عشقه للنادي الأهلي الغريم التقليدي للزمالك.