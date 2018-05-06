لليوم الثانى.. هدوء بلجان امتحانات النقل بأزهر البحر الأحمر

تفقد الشيخ عبد الناصر حسان الديب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم الأحد 6 مايو 2018م لليوم الثاني على التوالى سير لجان امتحانات النقل الإعدادي والثانوى بمعهد بنين الغردقة النموذجى للاطمئنان على انتظام وحسن سير العمل باللجان.

وأشاد "الديب" بالانضباط والالتزام وهدوء سير الامتحانات دون وجود أى شكاوى أو عقبات، كما تأكد من توزيع العمل داخل مقار اللجان، وتواجد الموجهين باللجان، وكذا تطبيق التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات بدقة، مشددا على ضرورة تصحيح أوراق الإجابة أولا بأول ورصد الدرجات بدقة وإعطاء كل طالب حقه.