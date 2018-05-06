إعادة توزيع درجات الإنجليزي بثانوية المنيا

06 مايو 2018 - 06:44 م

قررت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إعادة توزيع درجات أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية علي باقي الأسئلة بعد تعدد شكاوي طلاب وأولياء الأمور من صعوبة بعض الأسئلة والتي جاءت في امتحان الصف الثاني الثانوي بإدارة ملوي التعليمية.

أوضح محمد عزب وكيل وزارة التعليم، أنه فور ورود شكاوي من صعوبة مادة اللغة الإنجليزية بالصف الثاني الثانوي والتي تم أداء الامتحان بها يوم الخميس الماضي انتقل يوم السبت صباحًا وعقد اجتماعًا مع محسن التوني مدير إدارة ملوي التعليمية والموجه الأول لمادة اللغة الإنجليزية ثم توجه لإحدي اللجان بمدرسة ملوي الثانوية بنات وأستمع لأراء عدد من الطالبات اللاتي أكدن صعوبة بعض الأسئلة وأنها من خارج المنهج.

ونفي وكيل الوزارة وجود أسئلة من خارج المنهج مؤكدًا أن جميع الأسئلة من المنهج "ولكنها صعبة".