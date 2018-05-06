  • الأحد 06 مايو 2018
  • بتوقيت مصر08:00 م
بحث متقدم
إعلان برنامج "رامز تحت الصفر"

داعية سلفي: مشاهدة برنامج رامز جلال حرام شرعًا

شريف إسماعيل

رئيس الوزراء: رفع أسعار الطاقة قريبًا

النائب أحمد هريدى

«هريدي» يكشف تفاصيل سقوطه في فخ«مكملين»

طائرة المنتخب

حذف صورة «صلاح» من إعلانات المنتخب

عمرو الجارحي وزير المالية

وزير المالية: الدين العام تضاعف خمس مرات

الدكتور على عبدالعال

بعد فخ «مكملين».. «عبدالعال» يحذر النواب

شادي أبو زيد

تفاصيل اعتقال بطل برنامج «أبلة فاهيتا»

الكويت

الكويت تقرر الاستغناء عن 10 آلاف وافد

السفارة الإسرائيلية بالقاهرة

فيتو مصري على الاحتفال بتأسيس «دولة إسرائيل» بالقاهرة

عقار تاريخي بوسط البلد

بيع 23 عقارًا تاريخيًا لشركة خاصة

إعادة توزيع درجات الإنجليزي بثانوية المنيا

قبلي وبحري

تعليم المنيا
تعليم المنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

اليوم.. استئناف إعادة محاكمة 19 متهمًا فى أحداث ملوى

#

اليوم.. استئناف محاكمة 19 متهما فى أحداث عنف ملوى

#

اليوم.. إعادة محاكمة 19 متهمًا فى أحداث عنف ملوى

#

إعادة محاكمة 4 متهمين فى أحداث تظاهر بالمنيا اليوم

المنيا

الإنجليزية

تعليم المنيا

توزيع ىالاسشئلة

قررت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إعادة توزيع درجات أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية علي باقي الأسئلة بعد تعدد شكاوي طلاب وأولياء الأمور من صعوبة بعض الأسئلة والتي جاءت في امتحان الصف الثاني الثانوي بإدارة ملوي التعليمية.

أوضح محمد عزب وكيل وزارة التعليم، أنه فور ورود شكاوي من صعوبة مادة اللغة الإنجليزية بالصف الثاني الثانوي والتي تم أداء الامتحان بها يوم الخميس الماضي انتقل يوم السبت صباحًا وعقد اجتماعًا مع محسن التوني مدير إدارة ملوي التعليمية والموجه الأول لمادة اللغة الإنجليزية ثم توجه لإحدي اللجان بمدرسة ملوي الثانوية بنات وأستمع لأراء عدد من الطالبات اللاتي أكدن صعوبة بعض الأسئلة وأنها من خارج المنهج.

ونفي وكيل الوزارة وجود أسئلة من خارج المنهج مؤكدًا أن جميع الأسئلة من المنهج "ولكنها صعبة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع خالد محيي الدين

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

أصل الداء.. والدواءسيرك ومقصلة للوزير (1)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «فالفيردى» يعلن تشكيل برشلونة لمباراة ريال مدريد
» «bbc» يقود هجوم ريال مدريد أمام برشلونة
» بمشاركة«صلاح».. ليفربول يسقط أمام تشيلسي
» وزير التعليم يدافع عن نظامه الجديد أمام البرلمان
» وفاة المفكر قدري حفني
» انتهاء التصويت فى الانتخابات البرلمانية اللبنانية
» «CNN» لـ«صلاح»: لماذا تُقبل الأرض؟.. هكذا رد
» مصرع وإصابة 52 سودانيًا في انقلاب أتوبيس بالمنيا
» «راموس» يتدخل لحسم انتقال«محمد صلاح» للريال
» «الصقر» يطالب بتنصيب «الخطيب» رئيسًا للزمالك
» إصابة وزير الداخلية الباكستانى فى محاولة اغتيال

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عشاء

    08:12 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام