» وفاة المفكر قدري حفني

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المفكر الدكتور قدري حفني
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عين شمس

علم النفس

قدري حنفي

توفي المفكر الدكتور قدري حفني، أستاذ علم النفس السياسي بجامعة عين شمس بعد ظهر الأحد.

وقالت أسرة حفني إن الجنازة سوف تشيع غدًا عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وحنفي؛ أستاذ علم النفس في جامعة عين شمس، وأحد أبرز المتخصصين في علم النفس السياسي بالعالم العربي. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في علم النفس من جامعة عين شمس عام 1974.

وشغل عدة مناصب أكاديمية بجامعات ومعاهد مصـر وعدد من الدول العربية، وأسس وتولى رئاسة وحدة الدراسات الاستراتيجية بجامعة عين شمس، وعمل مستشارًا لعدة مؤسسات عربية ودولية متخصصة، ومثّل مصـر في الملتقى الأوروبي العربي بأسبانيا، وشارك في مؤتمر مدريد للسلام في عام 1991، إلى جانب مشاركته في العديد من الفعاليات العربية والدولية.

له العديد من المؤلفات منها: حول التفسير النفسـي للتاريخ (1970)؛ رأي في نشأة علم النفس (1970)؛ الدراسات النفسية بين التشابه والاختلاف (1970)؛ علم النفس الصناعي والصـراع الطبقي (1971)؛ تجسيد الوهم: دراسة سيكولوجية للشخصية الإسـرائيلية (1971)؛ المراهقة... هل هي أزمة (1972). ونشـر له أيضاً العديد من الترجمات والدراسات والمقالات النفسية.

حصل في مصـر على جائزة الدولة التشجيعية في علم النفس (1972)، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى (1973)، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية (2000).


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