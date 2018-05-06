«هريدي» يكشف تفاصيل سقوطه في فخ«مكملين»

06 مايو 2018 - 07:17 م

قال أحمد هريدي عضو مجلس النواب، إنه تعرض لما أسماها "عملية خداع" من جانب قناة "مكلمين"، التي تبث من تركيا، والتابعة لجماعة "الإخوان المسلمين".

وأضاف هريدي في تصريح إلى "المصريون": "أحد معدي البرامج قام بالاتصال به لأخذ رأيي في قضية معاناة الفلاح المصري، وأكد لي أنه من قناة "سكاي نيوز" العربية، إلا أنه وبعد إنهاء المداخلة فوجئت بزوج ابنتي يتصل بي ويخبرني أن أحد أصدقائه شاهد مداخلته الهاتفية مع قناة "مكملين" الإخوانية وليس قناة "سكاي نيوز العربية".

وأشار هريدي إلى أنه أصدر بيانًا اليوم ينفي فيه علمه أن تكون قناة "مكلمين" الإخوانية هي من أجرت معه المداخلة الهاتفية، لافتًا إلى أنه لو كان يعلم أن من يجري الاتصال به هي قناة "مكملين" لرفض على الفور إجراء المداخلة.

وتابع: "هذا الخداع من جانب إعلام الإخوان يؤكد أنهم فقدوا مصداقيتهم بين المصريين، ويتعمدون تضليل من خلال الكذب عليهم وإيهامهم بأنهم قنوات تعمل لصالح الشعب المصري وليس ضده".

وشدد هريدي على أن هذا "الخداع" من قبل "إعلام الإخوان" أفقده الثقة بالإعلام بصفة عامة و"إعلام الإخوان" بصفة خاصة، "لأنني لم أكن أعلم أن الإعلام الإخواني وصل إلى هذه الدرجة من الإسفاف والكذب والتضليل".