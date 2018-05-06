» وزير التعليم يدافع عن نظامه الجديد أمام البرلمان

06 مايو 2018 - 07:30 م

قال النائب أحمد علي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد امتثل اليوم لطلب الإحاطة الذي قدمه له بشأن النظام التعليمي الجديد الذي أعلن عنه عبر وسائل الإعلام.

وأشار "علي"، في تصريحات لـ"للمصريون"، أن وزير التعليم، يقوم الآن بشرح النظام الجديد الذي طرحه في وسائل الإعلام أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.

وشدد علي أن لجنة التعليم تقوم الآن بسؤال الوزير عن خطته الجديدة في تطوير نظام التعليمي في مصر وكيف يتم تطبيقها العام القادم لأن التعليم هو مستقبل مصر القادم.

وأكد أنه فورا انتهاء اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي مع الوزير ستقوم اللجنة بإصدار بيان صحفي عما تم بحثه مع وزير التعليم حول خطته في تطوير نظام التعليم في مصر.