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بمشاركة«صلاح».. ليفربول يسقط أمام تشيلسي

الرياضة

ليفربول وتشيلسي
ليفربول وتشيلسي

أمير سعد

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تشيلسي

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

سقط فريق ليفربول أمام نظيره تشيلسى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ37 من مسابقة الدورى الإنجليزى "البريميرليج".

نجح المهاجم الفرنسى أوليفيه جيرو، فى تسجيل هدف الفوز لصالح تشيلسى فى الدقيقة 32 من زمن المباراة.

وشارك النجم المصرى محمد صلاح مع ليفربول فى المباراة كاملة وقدم مستوى جيد لكنه ظل تحت الرقابة من مدافعى تشيلسي.

وحصل محمد صلاح على البطاقة الصفراء الأولى فى الموسم الحالى بجميع البطولات، وذلك فى الدقيقة 39 من زمن المباراة، للمطالبة بالحصول على ركلة حرة وسقوطه أمام منطقة جزاء تشيلسي.

بهذه النتيجة، يرفع تشيلسى رصيده إلى 69 نقطة استمر بها فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين خلف توتنهام هوتسبير الرابع، و3 نقاط عن ليفربول الذى تجمد رصيده عند 72 نقطة استمر بها فى المركز الثالث علما بأن البلوز تنتظره مباراة مؤجلة مع هيديرسفيلد تاون، ليستعل الصراع على المربع الذهبى المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.


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