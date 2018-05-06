» بالفيديو.. آرسنال يقسو على بيرنلي بخماسية

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الدوري الإنجليزي

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النني

بيرنلى

حقق فريق أرسنال فوزًا كاسحًا على نظيره بيرنلى، بخمسة أهداف دون رد، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف أرسنال كل من النجم الجابوني بيير أوباميانج هدفين فى الدقائق (14) و(75)، والفرنسي الدولى ألكسندر لاكازيت (45)، والبوسني سياد كولاسيناك (54)، والنيجيري أليكس أيوبي (64).

وغاب عن المباراة النجم الدولى المصري محمد الننى، حيث خرج من القائمة لعدم تعافيه من الإصابة التى لحقت به خلال مباراو وستهام يونايتد قبل أسبوعين.

ولاقى الفرنسي آرسين فينجر، المدير الفنى لفريق أرسنال، تحية كبيرة من قبل جماهير الفريق فى المباراة الأخيرة له على ملعب الإمارات.

واستقبل لاعبو أرسنال وبيرنلي الفرنسي آرسين فينجر من خلال ممر شرفى تكريما لمسيرته الرائعة مع الجانرز والتى امتدت حوالى 22 عاما، قبل أن يتبادل التحية مع شون دايك مدرب الفريق الضيف، وكذلك مصافحة طاقم تحكيم المباراة قبل أن يتوجه لتحية الجماهير.

ونجح أرسنال فى الاحتفاظ بالمركز السادس بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، حيث كان مهددا بفقدانه أمام بيرنلي صاحب المركز السابع بـ54 نقطة، علما بأن الثنائى ضمنا المشاركة فى بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.


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