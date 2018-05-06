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مقتل 4 مدنيين في غارات للنظام السوري على إدلب

عرب وعالم

مقتل 4 أشخاص في قصف للنظام على إدلب
مقتل 4 أشخاص في قصف للنظام على إدلب

وكالات

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سوريا

بشار الأسد

النظام السوري

إدلب

غارات جوية

قتل 4 مدنيين وأصيب آخرون بجروح في غارات جوية نفّذتها مقاتلات النظام السوري على مناطق سكنية بمحافظة إدلب المشمولة ضمن اتفاق "خفض التوتر".

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول", عن مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، مصطفى حجي يوسف، قوله: إن مقاتلات النظام السوري استهدفت، عصر اليوم الأحد، مناطق سكنية بريف إدلب.

وأشار يوسف، إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين (لم يحدد عددهم) بجروح جراء الغارات الجوية، التي طالت مناطق سكنية في مدينة "جسر الشغور" الواقعة غربي إدلب.

وأكّد أن قوات النظام السوري استهدفت أيضًا اليوم مدينة "بداما" وقرى "الناجية" و"ترملا" و"أرينبة" التابعة لإدلب، من البر والجو.

وتؤكّد الأرقام الصادرة عن مديرية الدفاع المدني بإدلب، مقتل 662 مدنيًا، بينهم 149 طفلاً و121 امرأة، وإصابة أكثر من 4 آلاف بجروح، في غارات النظام السوري وداعميه منذ بداية العام.

ومحافظة إدلب، هي أكبر منطقة مكتظة بالسكان لا تزال خاضعة لسيطرة المعارضة التي تقاتل النظام.

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