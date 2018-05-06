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تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

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تدمير صاروخ باليستي فوق الرياض
تدمير صاروخ باليستي فوق الرياض

خالد الشرقاوي

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صاروخ باليستي

الدفاع الجوي السعودي

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل، أن الدفاع الجوى السعودى دمر صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه نجران.


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