» تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

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خالد الشرقاوي
أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل، أن الدفاع الجوى السعودى دمر صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه نجران.
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