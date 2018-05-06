ضبط شخص ينصب على المواطنين بزعم بيع وحدات بـ"العاصمة الإدارية"

06 مايو 2018 - 08:45 م

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم، صاحب مكتب استيراد وتصدير لنصبه على مواطنين فى وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية مقابل الحصول على مبالغ مالية بمركز زفتي.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى العميد مجدي عوض رئيس مباحث الأموال العامة من كل من "وائل ش ع ع ال "42 سنة باحث بجهاز شئون البيئة مقيم بقرية كفر سنباط بمركز زفتي و"وحيد ع ع ال "50 سنة صاحب محل بقالة مقيم بقرية شنراق بمركز السنطة ضد المدعو" جميل إ ال ت ف "46 سنة صاحب مكتب استيراد وتصدير مقيم بقرية العايشه مركز زفتى وله إقامة أخرى شارع النجوم الأقصر والسابق اتهامه فى القضايا أرقام 4588 جنح مركز زفتى 1993 (شيك) ,3892 إدارى مركز زفتى 2000 ( شروع فى قتل ) لقيامه بالاستيلاء من الأول على مبلغ (125000 ) مائه خمسة وعشرون ألف جنيه من أصل مبلغ (425000 ) أربعمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه متفق عليها مقابل تخصيص عدد (4) أربع وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة ونقله من العمل بوزارة البيئة للعمل بوزارة البترول على نفس الدرجة الحالية له كما تم الاستيلاء من الثاني على مبلغ (50000) خمسين ألف جنيه مقابل تعيين نجلته بوظيفة إدارية بمحكمة طنطا بعد إيهامهما بمقدرته على ذلك وزعمه لهما بعلاقته ببعض مسئولي تلك الجهات وعدم التزامه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية إليهما.

وأفادت التحريات الأمنية التي قام بها ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، صحة الواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار المشكو فى حقه.

كما تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز زفتى من ضبط المتهم المذكور بمحل إقامته وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي للشاكي وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال القسم وباشرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.