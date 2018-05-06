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ليبيا تنقذ 97 مهاجرًا غير شرعى بينهم 29 مصريًا

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هجرة غير شرعية
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ليبيا

إنقاذ

الهجرة غير الشرعية

حرس السواحل الليبى

تمكنت دورية لحرس السواحل الليبى (الزورق رأس أجدير ) من إنقاذ 97 مهاجرًا غير شرعى، من بينهم (4) نساء، كانوا على متن قارب مطاطى.

وقال العميد أيوب قاسم، المتحدث الرسمى باسم خفر السواحل الليبى، فى بيان صحفى، اليوم الأحد، أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة من بينهم عدد 29 من مصر، وعدد 2 من تونس.

وأكد قاسم، أن عملية الإنقاذ تمت (35) شمال منطقة جنزور، موضحًا أنه تم خروج قارب الهجرة غير الشرعية من منطقة صبراتة، وأنه تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى قاعدة طرابلس البحرية، مؤكدًا أنه عقب تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء تاجوراء.


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