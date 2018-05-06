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بالصور.. مصر الخير تبدأ المقابلات الشخصية للتدريب الفندقي

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مصر الخير تبدأ المقابلات الشخصية للتدريب الفندقي
مصر الخير تبدأ المقابلات الشخصية للتدريب الفندقي

صالح عمر

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«مصر الخير» تعرض برنامج التدريب الفندقي على شباب أرمنت

السياحة والفنادق

شرم الشيخ

مصر الخير

منظمة العمل الدولية

االأقصر

بدأت جمعية مصر الخير بمحافظة الأقصر، عقد المقابلات الشخصية الخاصة بمنحة التدريب الفندقي، التي تنظمها بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق بجامعة جنوب الوادي، وبالشراكة مع كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وبتمويل من منظمة العمل الدولية.

وأوضح سلام محمد منسق أول مشروع ريادة الأعمال والتدريبات الفندقية، أن المقابلات بدأت بحضور 50 شابًا وفتاة من مختلف مراكز محافظة الأقصر، لإختيار المرشحين للتدريب، بحضور كل من محمود الهابط منسق بقطاع التعليم، ومحمود عبود مدير مشروع ريادة الأعمال والتدريبات الفندقية بقنا والأقصر.

وأردف سلام، أن المنحة تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل، في مجال الفنادق والمطاعم، وتوفر المنحة عقد عمل قبل بداية التدريب، بالإضافة إلى حصول المتدرب على شهادة معتمدة من كلية سياحة وفنادق جامعتي جنوب الوادي وحلوان، بعد اجتياز التدريب، بخلاف توفير فرص عمل في محافظات البحر الأحمر والقاهرة ومدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.





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