» حبس موظف استولى على أموال مواطنين بزعم توظيفهم بالبترول

06 مايو 2018 - 08:50 م

تمكنت مباحث الأموال العامة بالغربية اليوم من ضبط موظف حكومي بمستشفي زفتي العام، لنصبه على مواطنين مقابل تعيينهم بقطاع البترول.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلي العميد مجدي عوض رئيس مباحث الأموال العامة من المدعو "على ال م أ ش" حاصل على دبلوم صنايع - مقيم بقرية ميت غزال بمركز السنطة بقيام المدعو "صلاح ع ع و" موظف بمستشفى زفتى العام مقيم بقرية شرشابه بمركز زفتى، بالاستيلاء منه على مبلغ مائة الف جنيه من اصل مبلغ مئتان وخمسون الف جنيه متفق عليها وتحرير إيصال أمانة له بالمبلغ مقابل تعيينه فنى تركيبات بشركة خالدة للبترول بالقاهرة بعد إيهامه بمقدرته على ذلك وزعمه أنه على علاقة ببعض مسئولي تلك الجهة وقيامه بالتردد معه على مستشفى القاهرة التخصصي بزعم توقيع الكشف الطبي عليه وعدم التزامه بذلك ورفضه رد المبلغ المالي إليه.

وكشفت التحريات، التي قام بها ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة عن صحة الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار المشكو فى حقه.

ونجح ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز زفتي في ضبط المتهم المذكور بمحل إقامته وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي للشاكية وحرر عن الواقعة المحضر رقم 2 أحوال القسم وباشرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهم.