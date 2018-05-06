» إلغاء القيود على حركة النقد الأجنبي.. لهذا السبب

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الشريف

عامر

رحب الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، بقرار إلغاء القيود على تداول وحركة النقد الأجنبي في مصر وخاصة الدولار، مشددًا على أهمية الخطوة، والتي قال إنها تهدف لطمأنة صندوق النقد الدولي.

وأضاف في تصريح إلى "المصريون"، أن "الصندوق كان له عديد من التخوفات في الفترة الأخيرة، بسبب تزايد معدل الدين الخارجي والمتعلق بالنقد الأجنبي، ومع وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى ما يقرب 45 مليار دولار، لم يكن هناك حاجة فعلية من البنك المركزي المصري وضع قيود على تداول العملة الصعبة".

وأشار إلى أن "القرار سياسي بالأساس لغض الطرف عن وهن الاحتياطي النقدي الحالي، والذي يعرف الجميع أن أغلبه عبارة عن قروض وديون مستحقة على الدولة المصرية وودائع، أغلبها من صناديق استثمار خليجية، ويمتلك دول السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت أغلبها، ومن ثم يهدف إجراء طارق عامر محافظ البنك المركزي، ببث طمأنة مع الشراكات الدولية.

وقرر طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إلغاء كافة القيود على حركة النقد الأجنبي في مصر، لأول مرة منذ ثورة الثلاثين من يونيو، والتي شهدت فرض عدة قيود علي حركة النقد الأجنبي داخل مصر وخارجها، ما أدى إلى نفور أغلب المستثمرين.


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