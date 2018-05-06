  • الأحد 06 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:21 م
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق صادم من "أديب" بشأن انخفاض الأسعار في مصر

الدولار

إلغاء القيود على حركة النقد الأجنبي.. لهذا السبب

شريف اسماعيل

حكومة «إسماعيل» تزف الغلاء إلى المصريين

الاخوان المسلمين في السجون

ماذا ينتظر الإخوان.. مصالحة أم عفوًا؟

سد النهضة

«القمة الثلاثية» الأمل الأخير لإنقاذ مفاوضات سد النهضة

خالد محيي الدين

«الصاغ الأحمر».. وداعًا آخر ضباط يوليو الديمقراطيين

جولدا مائير

«جولدا مائير» احتقرت المصريين واستيقظت على صدمة أكتوبر

إعلان برنامج "رامز تحت الصفر"

داعية سلفي: مشاهدة برنامج رامز جلال حرام شرعًا

النائب أحمد هريدى

«هريدي» يكشف تفاصيل سقوطه في فخ«مكملين»

طائرة المنتخب

حذف صورة «صلاح» من إعلانات المنتخب

"الديهي" يطالب نواب البرلمان بالابتعاد عن هذه القنوات

الحياة السياسية

نشأت الديهي
نشأت الديهي

المصريون

أخبار متعلقة
#

ليبيا.. وصول حفتر لبنغازي قادماً من القاهرة

#

البرلمان وافق على خصخصة السكة الحديد

#

الخوف من وجود "اجوان" أخرى لا يعرفها الشعب

#

العوضي يكشف معلومة مثيرة عن ترشح "عنان"

مصر

برلمان

نواب

جماعات

الديهى

 قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان المصري، حذر النواب من إجراء مداخلات هاتفية مع قنوات تابعة لجماعات خارجية، متسائلاً: "هل هناك نائب مصري يقبل الخروج بصوته على قنوات إخوانية معادية لمصر؟".

 وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد، أن القنوات الإخوانية التي يجب الابتعاد عنها هى "الشرق، مكملين، الجزيرة، العربي، وطن"، مشيرًا إلى أن كل هذه القنوات مسمومة، ولابد عدم الاقتراب منها.

وأوضح "الديهي"، أن العاملين في القنوات الإخوانية هم كارهون للدولة المصرية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع خالد محيي الدين

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

أصل الداء.. والدواء (التعليم مسيرة حياة 2)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. ريال مدريد يتعادل إيجابيًا مع برشلونة بـ«الكلاسيكو»
» «هوسكورد» يصدم محمد صلاح
» "الديهي" يطالب نواب البرلمان بالابتعاد عن هذه القنوات
» رئيس الوزراء: رفع أسعار الطاقة قريبًا
» «رونالدو» يعادل رقم محمد صلاح
» إلغاء القيود على حركة النقد الأجنبي.. لهذا السبب
» تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية
» مقتل 4 مدنيين في غارات للنظام السوري على إدلب
» بالفيديو.. آرسنال يقسو على بيرنلي بخماسية
» حبس موظف استولى على أموال مواطنين بزعم توظيفهم بالبترول
» «الصاغ الأحمر».. وداعًا آخر ضباط يوليو الديمقراطيين

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:37 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر