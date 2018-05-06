أصل الداء.. والدواء (التعليم مسيرة حياة 2)

وكي أوضح سبب سعادتي بالمشاركة «المصرية» دعوني أتذكر معكم واقعتين شديدتي الإيلام والتأثير، حدثتا لي قبل أعوام عندما طلب مني رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» الأسبق أن أسأل المسؤولين في

وزارة التعليم العالي الكويتية عن إمكانية افتتاح فرع لأكاديمية «أخبار اليوم» في الكويت..