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"صحة غزة": القطاع يدخل مربع الخطر

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حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، من أن القطاع الصحي يدخل "مربع الخطر"؛ نتيجة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في مرافق الوزارة.
صرح بذلك وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش في بيان صحفي صادر عن الوزارة ووصل الأناضول نسخة منه.
وأضاف أبو الريش أن الاستنزاف الحالي في احتياطي الأدوية المستخدمة بحالات الطوارئ والعمليات والعناية المركزة "يدفع إلى الدخول في مربع الخطر".
واعتبر أنه من "من غير المقبول أن تبقى الخدمة الصحية رهنا بأزمة دوائية طال أمدها، وأرهقتها الحلول الإسعافية (المؤقتة) التي لا تؤمن للمريض فرصة علاجية كاملة".
وحذّر المسؤول الفلسطيني من "خطورة نقص الأدوية" بمرافق الوزارة في ظل العدد الكبير من الإصابات التي تتلقاها مستشفيات القطاع منذ بدء مسيرة "العودة وكسر الحصار" على الحدود.
وناشد أبو الريش كافة الجهات المانحة بـ"العمل الجاد على تطويق الأزمة وتعزيز الأرصدة الهامة في الخدمات والأقسام التخصصية".
ومنذ 30 مارس/آذار الماضي، يتجمهر فلسطينيون بشكل يومي عند 5 نقاط قرب الحدود بين غزة وإسرائيل، في إطار مسيرة "العودة"، المطالبة بعودة الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هُجّروا منها قسرا عام 1948.
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف. 

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