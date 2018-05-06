» «هوسكورد» يصدم محمد صلاح

06 مايو 2018 - 10:50 م

وجه موقع «هوسكورد» العالمي، صدمة كبيرة للنجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، بعد مباراة فريقه أمام تشيلسي، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وحصل محمد صلاح، على تقييم سيء خلال مشاركته في مباراة اليوم أمام فريق تشيلسي في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي، والتي خسرها الريدز أمام البلوز بهدف دون رد في ملعب ستامفورد بريدج.

وحسب شبكة "هوسكورد" العالمية المتخصصة، حصل "صلاح" على 5.8 فقط من 10، وهو الأٌقل تقييمًا في المباراة بأكملها بين لاعبي الفريقين، حيث أوضحت الشبكة أن "مومو" استحوذ على الكرة بنسبة 1.9 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 43 %.

وفقد "صلاح" الاستحواذ على كرته ثلاث مرات، وصوب تسديدة واحدة فقط طيلة مشاركته وجاءت خارج المرمى، وحصل أيضا على إنذار بداعي التمثيل.