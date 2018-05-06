» عمرو أديب: "هؤلاء أخطر على مصر من الإخوان"

06 مايو 2018 - 11:50 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على نشوب عدة حرائق الفترة الماضية كحريق مستشفى الصدر، ومصنع كوم امبو، بالإضافة إلى حريق المتحف المصري الكبير، قائلاً: "الموظفين الفاسدين أسوأ من الإخوان".

