الكشف عن تفاصيل جديدة بمذبحة فيلا الرحاب

وافقتها الرأى وسام صلاح معلمة أبناء الأسرة، التى قالت فى مداخلة هاتفية ثانية :"لم اتوقع ارتكاب الأب مثل هذه الجريمة ومن الصعب أن أصدق أن يقتل أبنائه، وعندما شاهدت الصور صدمت صدمة غير طبيعية"

وتابعت :" الأب رجل فى منتهى الإحترام والتدين وكان يحث أبناءه على الصلاة فى المسجد، وكان حنونا على أسرته ومحب للوطن".

أما عمرو يوسف صديق محمد ضحية حادث الرحاب، فقال :" إنه ذهب هو وعدد من أصدقائه إلى الفيلا ولم يجدوا أى شيء عندما قطعت كل وسائل التواصل مع صديقهم".

وأضاف : "محمد كان معى قبل موته بيومين وكان طبيعيا والحادث كان مفاجأة والاستاذ عماد كان بلسم يتحط على الجرح يطيب".

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قد عثرت على جثامين أسرة مكونة من خمسة أفراد مقتولين داخل فيلا خاصة بهم بمنطقة الرحاب 2 بالقاهرة الجديدة. واتهمت التحريات الأولية لجهات التحقيق الأب "عماد س."، 56 سنة رجل أعمال، بقتل زوجته "وفاء ف." 43 سنة، وأولاده "محمد" 22 سنة، و"نورهان"، 20 سنة، و"عبدالرحمن" 18 سنة، بالرصاص ثم الانتحار داخل ?يلته لتعثره ماليًا.