» هذا ما قاله "كلوب" بشأن توقف "صلاح" عن التسجيل

07 مايو 2018 - 01:06 ص

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن توقف نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن التسجيل خلال مباراة تشيلسي لا يقلقه بتاتاً.



وأوضح "كلوب"، في تصريحات لـ BBC عقب اللقاء: «من الطبيعي أن يظهر لاعبي الخط الأمامي بهذا الشكل في الوقت الحالي».



وعقب "كلوب" عن حصوله على انذار بعد محاولته السقوط بقوله:«محاولة السقوط تصرف خاطئ، كان يمكنه فعل ما هو أفضل من ذلك».

