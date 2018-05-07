ملحوظة مريبة رأيتها عند فيلا رجل الأعمال القتيل بالرحاب

07 مايو 2018 - 06:37 ص

أكدت الإعلامية سارة فؤاد أنها مرت عند فيلا رجل الأعمال الذي وجُد مقتولا هو وأسرته بمنطقة الرحاب في القاهرة الجديدة .



وقالت "سارة" في تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك" : "بكل المقاييس حادث بشع بس مستحيل أب يقتل أسرته بالكامل وينتحر مهما كان الثمن".



