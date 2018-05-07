ملحوظة مريبة رأيتها عند فيلا رجل الأعمال القتيل بالرحاب

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أب يقتل أبنائه

أكدت الإعلامية سارة فؤاد أنها مرت عند فيلا رجل الأعمال الذي وجُد مقتولا هو وأسرته بمنطقة الرحاب في القاهرة الجديدة .

وقالت "سارة" في تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك" : "بكل المقاييس حادث بشع بس مستحيل أب يقتل أسرته بالكامل وينتحر مهما كان الثمن".

وأضافت: "أنا عديت من عند ال?يلا اللي حصل فيها جريمة القتل بما إني من قاطني الرحاب .. الشوارع اللي حوالين ال?يلا مليانة عربيات شرطة.. الجيران في حالة حزن وصدمة شديدة وواقفين في الشارع بلا هدف".

وأشارت إلى ملحوظة غريبة ، قائلة : "|عربية الأب.. الاربع عجلات نايمين ع الأرض.. جريمة غامضة ومؤلمة والحزن مالي الشوارع والبيوت والجو العام كئيب".

وأردفت: "ياريت محدش يصدق أي كلام يتقال لحد ما التحقيقات تخلص.. وأعتقد إنها هتخلص قريب لأن كل بوابات الرحاب عليها كاميرات مراقبة للي داخل واللي خارج .. ادعولهم بالرحمة".

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