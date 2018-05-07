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استبعاد إبراهيم عيسي من مسلسل أرض النفاق

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إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

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ابراهيم عيسى

ارض النفاق

قررت الشركة المنتجة لمسلسل "أرض النفاق" استبعاد الإعلامي إبراهيم عيسى من المسلسل ، وذلك في النسخة التي من المقرر أن تعرض على قناة SBC السعودية .

يأتي ذلك بسبب وجود اعتراضات انتشرت في الفترة الأخيرة في السعودية، بعدما تم اعلان عرض العمل بالتليفزيون السعودي، واستهجنت هذه الدعوات وجود ممثل في العمل يهاجم المملكة، في إشارة إلى إبراهيم عيسى الذي يجسد دور الدكتور "ماضي" صاحب محل الأخلاق.

وقال المنتج جمال العدل لـ "في الفن": عقدنا في الفترة الماضية عدة جلسات عمل من أجل الوقوف على كل تداعيات الموقف، خصوصا مع ضيق الوقت واقتراب شهر رمضان.

وأضاف العدل: إبراهيم عيسى مستمر معنا في النسخة المصرية، وسنضطر إلى عمل نسخة للعرض في السعودية بممثل آخر، خصوصا أننا تقاضينا المقابل المادي بالفعل.

وأشار العدل إلى أن ذلك سوف يكلفهم الكثير من الأموال وسيزيد من ميزانية تصوير العمل.

وحول ما تم تداوله حول أن هشام سليم هو الممثل البديل لإبراهيم عيسى في النسخة السعودية أجاب المنتج: لا ليس هشام سليم.. نبحث عن ممثل آخر.

مسلسل "أرض النفاق" بطولة محمد هنيدي وهنا شيحة، يستعرض شخصية "مسعود"، وهو عامل مطحون من عمال الإنارة في الحي، دخله ضئيل وحياته بائسة، يواجه خلافات مع زوجته "جميلة" وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلا لبيع الكُسكُسّي، وفي يومٍ تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور "ماضي"، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

والمسلسل مأخوذ عن رواية "أرض النفاق" للأديب يوسف السباعي، ويشارك في بطولته بحانب محمد هنيدي وهنا شيحة كل من دلال عبد العزيز وإبراهيم عيسى ومحمد ثروت وليلى عز العرب وسلوى محمد علي ومحمد محمود، ، سيناريو وحوار أحمد عبد الله، وإخراج ماندو العدل.

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