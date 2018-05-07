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أزمة جديدة لـ"محمد صلاح" بسبب قناة فضائية

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محمد صلاح
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وزير الرياضة يكشف موعد حل أزمة "صلاح"

محمد صلاح

قناة محمد صلاح

سلط الإعلامي جابر القرموطي - مقدم برنامج "مانشيت القرموطي" - الضوء على أزمة جديدة يمر بها نجمنا المصري محمد صلاح بسبب استغلال اسمه من قبل قناة فضائية .

وقال "القرموطي" في برنامجه المذاع على قناة النهار إن أحد الأشخاص أنشأ قناة فضائية باسم "محمد صلاح" و وضع صورة نجم ليفربول على اللوجو الخاص بها .

وطالب القرموطي بضرورة تدخل المجلس الأعلى للإعلام نظرًا لبث القناة محتويات مسيئة لصلاح ولبعض نجوم المنتخب الآخرين.

وكان صلاح مر بأزمة مع اتحاد الكرة بسبب وضع صورته بجانب لوجو شركة إعلانات غير تلك التي يتعاقد معها ، قبل أن يتدخل وزير الرياضة ويتم حل الأزمة بشكل ودي.

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