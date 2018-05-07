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سيدة تابعة للنهضة تفوز برئاسة بلدية العاصمة

عرب وعالم

سعاد عبد الرحيم
سعاد عبد الرحيم

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حركة النهضة

سعاد عبد الرحيم

تمكنت سيدة تونسية من الفوز برئاسة بلدية العاصمة ، وذلك بسبب انتمائها لحركة النهضة التي تمكنت من حصد 12 مقعد من إجمالي 16 في انتخابات البلدية بتونس.

ورشحت حركة النهضة السيدة (سعاد عبد الرحيم) لتتولى منصب شيخ المدينة في تونس (رئيسة المجلس المحلي)، وتمكنت من الفوز في هذه المنافسة الانتخابية، لتكون بذلك سعاد هي أول سيدة تشغل هذا المنصب في تاريخ تونس، وتكون قد وصلت إلى منصبها هذا بفضل حركة النهضة الإسلامية.

 

وسعاد عبد الرحيم هي عضو المكتب السياسي لحركة النهضة التونسية، ومرشحة الحركة للمنافسة على رئاسة بلدية تونس العاصمة.
 
وهذه هي المبادرة الأولى من نوعها في تونس، حيث ستكون السياسية سعاد عبد الرحيم أول امرأة ترأس بلدية تونس العاصمة، أو ما يُعرف باسم "شيخ المدينة". 

وسبق لحركة النهضة أن رشحت سعاد عبد الرحيم على رأس قائمتها بدائرة تونس خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011، وكان خبر ترشيحها آنذاك مفاجأة لجميع التونسيين باعتبارها غير منتمية للحركة، وهي سياسية مستقلة وغير محجبة.

 

من جهته قال الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري إن مؤشرات نتائج الانتخابات البلدية تأتي تحت عنوان دعم الهندسة السياسية المبنية على التوافق والإصلاحات.

وقال عماد الخميري في مؤتمر صحفي بمقر حركة النهضة في تونس العاصمة، الليلة، "إن دلالاتها تعطي الفوز لحزبين ( حركة النهضة ونداء تونس) وهذا مهم للانتقال الديمقراطي لأنه يعطي التوازن السياسي المطلوب".

واعتبر الخميري أن "إجراء الانتخابات البلدية علامة من علامات نجاح المسار الانتخابي في تونس وعنوان كبير لنجاح مسار الانتقال الديمقراطي".

 وشدد الخميري: "مهم أن الديمقراطية لا تشهد تغولا لأي حزب".

ومن دلالات نتائج الانتخابات وفق الخميري أن "من جعل برامجه مهاجمة النهضة والنداء لم يحقق نتائج كبيرة"،دون تسمية أي طرف أو حزب.

وقال الخميري بخصوص تدني نسبب المشاركة (حوالي 33 بالمائة) "في ديمقراطية ناشئة (مثل تونس) هذا يدعونا إلى دراسة سبب عزوف الشباب".


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