مفاجأة مدوية تقلب حادث "الرحاب" رأسًا على عقب

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الطب الشرعي

حادث الرحاب

كشفت مصادر أمنية عن مفاجأة وردت في تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة رجل الأعمال وأسرته في الرحاب .

وأشار تقرير لصحيفة "الوطن" أن تقرير الطب الشرعي أثبت إصابة رجل الأعمال بـ3 طلقات في الرأس واحدة أطلقت على الجبين مباشرة والطلقتين الثانية والثالثة أسفل الذقن في اتجاه الجمجمة.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"الوطن"، أن هذا يؤكد أن الواقعة ليست انتحارًا، لأن الشخص المنتحر لا يستطيع إطلاق أكثر من رصاصة على نفسه، موضحًا أن ما حدث في تلك الواقعة، هو عملية قتل لرجل الأعمال وأسرته.

وأوضح المصدر أن رجل الأعمال لديه خلافات مالية عديدة تطورت حتى أصبحت محاضرًا وأحكام قضائية تطارده، بالإضافة إلى أنها تطورت إلى رسائل تهديد من قبل أصحاب المديونيات، وتبين ذلك من فحص تليفون المجني عليه.

وأكد المصدر الأمني تشكيل فريق بحثي على أعلى مستوى، لكشف غموض الحادث وضبط الجناة، لكونها جريمة بشعة هزت أرجاء المجتمع المصري، لما تمثله من تطور سريع في عالم الجريمة.

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