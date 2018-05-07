» فنانة عربية تظهر مع "ميسي"

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يارا

نشرت الفنانة اللبنانية يارا مقطعا فيديو مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهي تلتقط صورة "سيلفي " معه ويوقع لها أوتوجراف.

وعلقت يارا على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "حينما تلتقي أسطورتين".

وذكر معلقون على "الفيديو" أن الفنانة اللبنانية تشجع الفريق الكاتالوني وتشجعه كما تحب الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي.

 

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