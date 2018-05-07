بالفيديو.. سبب صادم وراء حرائق الجن في مصر

07 مايو 2018 - 09:15 ص

عقب ياسر عبد العظيم المعالج الروحاني، على اشتعال الحرائق فى القرى بدون سبب واضح.

وأكد "عبد العظيم" خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع علي فضائية "دريم"، أن السبب في اشتعال الحرائق بدون سبب، هو التنقيب عن الآثار.

وقال "عبد العظيم"، إنه يعالج هذا الأمر عن طريق الملح الخشن و الزهرة الزرقاء التي تستخدم في الملابس، لافتًا إلى أنه لا يتقاضي أي مقابل مادي علي ما يقوم به .

وأضاف المعالج الروحاني: "مش بدخل أي قرية بتحترق غير في وجود الشرطة، وأول ما بدخل البيت اللي بيتحرق بتوضي وبصلي ركعتين لله، وارش الملح والزهرة بعدها الحرائق بتختفي".

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