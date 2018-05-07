شاهد.. معلومات صادمة عن بطل مذبحة فيلا الرحاب

إيمان هاني
كشفت " رانيا" إحدى جارات أسرة الرحاب، عن تفاصيل جيدة بقضية مذبحة الرحاب قائلة :" صاحب الفيلا قام باستئجارها منذ عام ونصف".
وأضافت " رانيا " في مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع علي فضائية " دي إم سي" ، أن صاحب الفيلا مر بضائقة مالية منذ عدة أشهر ولم يتمكن من سداد مستحقات الفيلا ولم يقم بأعمال الصيانة الخاصة بها .
و تابعت ، :" صاحب الفيلا إدعي أنه رجل أعمال ولكنه كان نصاب محترف ، حيث قام بالنصب علي عدة أشخاص و كانوا يأتون لمنزله و يهددونه" .
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