» أمطار ورياح ترابية اليوم والعظمى تسجل 30 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الاثنين 7 مايو.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط للرياح مثيرة للرياح والأتربة، على جنوب البلاد قد تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأضافت الهيئة في بيان لها: هناك تكاثرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد وجنوب سيناء، يصاحبها سقوط خفيف للأمطار قد تمتد على بعض المناطق من الوجه البحري.

وأكد البيان، أن البلاد تشهد طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية، ومائلا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيفا ليلًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:  

الصغرى العظمى  

القاهرة 18 30

وسط الدلتا17 29

الإسكندرية17 24

بلطيم 17 25

مطروح 18 23

السلوم 15 27

سيوة 19 32

بورسعيد17 24

دمياط 18 24

العريش 18 25

رفح 19 25

الإسماعيلية 19 31

السويس 19 31

رأس سدر 21 30

نخل 18 32

نويبع 23 29

طابا 22 26

كاترين 15 25

الطور 23 29

شرم الشيخ 25 33

الغردقة 24 34

مرسى علم 22 33

الفيوم 21 31

بني سويف 22 31

المنيا 22 32

أسيوط 22 32

سوهاج 23 34

قنا 24 38

الأقصر 25 39

أسوان 26 42

أبوسمبل 26 42

الوادي الجديد24 37

شلاتين 25 36

ابو رماد 25 35

راس حدربة 26 34

حلايب 27 34

 


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