  • الإثنين 07 مايو 2018
  • بتوقيت مصر12:01 م
بحث متقدم
الإعلامي نشأت الديهي

بالفيديو.. لفظ خارج من نشأت الديهي عن المعونة الأمريكية

صورة الضحايا

3 روايات عن مذبحة الرحاب تثير الجدل

المشير طنطاوى مع نجلى مبارك

ماذا قال المشير طنطاوى لنجلى "مبارك"؟

عبدالله السعيد

الزمالك يفاجيء الأهلي بـ"صفقة قرن" جديدة

ضحايا مذبحة الرحاب

شاهد.. معلومات صادمة عن بطل مذبحة فيلا الرحاب

صورة الخبر

"صلاح" و"ماني" عائق ليفربول في نهائي أوروبا

الدولار

الدولار يسجل 17.68 جنيه

تجسس

حماس تكشف أكبر شبكة تجسس إسرائيلية

عمرو أديب

تعليق صادم لـ"أديب" عن انخفاض الأسعار في مصر

الدولار

إلغاء القيود على حركة النقد الأجنبي.. لهذا السبب

كثافات مرورية بمحاور الجيزة

قضايا وحوادث

حركة المرور ــ ارشيفية
حركة المرور ــ ارشيفية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

حملات مكثفة بمحاور وميادين الجيزة

#

كثافات مرورية بمحاور الجيزة

#

كثافات مرورية بمحاور الجيزة

#

كثافات مرورية بمحاور الجيزة

الجنس

دراسة

حقيقة

إدمان

خرافة

شهدت معظم محاور الجيزة، اليوم الاثنين، كثافات مرورية بسبب زيادة الأحمال، منها أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين، للقادم ومتجه من القاهرة.

وظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى الدقى، بسبب أعمال إصلاحات، ما أدى إلى توقف حركة السيارات للمتجه من وزارة الزراعة حتى ميدان الجامعة والجيزة.

كما ظهرت كثافات أخرى بكوبرى 15 مايو، وظهرت كثافات مرتفعة بمحور صفط اللبن ومنطقة محيط جامعة القاهرة، وأيضًا تظهر بعض الكثافات أعلى كوبرى الجيزة فى الاتجاه المؤدى لمستشفى الرمد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع خالد محيي الدين

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

أصل الداء.. والدواء (التعليم مسيرة حياة 2)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي
» داعية عن برنامج سما المصري: "مبقاش غير الرقاصين"
» "الوزراء" تزف بشرى سارة للمواطنين
» بث مباشر.. مراسم تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
» الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم
» تعرف على أسرع طريقة لتطويل شعرك
» "إدمان الجنس" حقيقة.. أم خرافة؟
» أمطار ورياح ترابية اليوم والعظمى تسجل 30 درجة
» فنانة عربية تظهر مع "ميسي"
» ستورمي دانييلز تواجه ترامب على الهواء
» سيدة تابعة للنهضة تفوز برئاسة بلدية العاصمة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر