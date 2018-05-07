مصرع عامل فى حادث مرورى بالمنوفية

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حادث مروري

مصرع عامل

قويسنا

كوبرى جيهان

مستشفى قويسنا المركزى

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة، فى حادث تصادم بطريق قويسنا شبين الكوم أمام مطلع كوبرى جيهان بقويسنا في المنوفية.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفى بطريق قويسنا شبين الكوم أمام مطلع كوبرى جيهان.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة النارية، متأثرًا بإصابته بنزيف داخلى بالمخ، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى قويسنا المركزى، وبسؤال عمه، قرر أنه حال عودة ابن شقيقه من عمله اصطدمت به سيارة مجهولة فرت هاربة أحدثت إصابته التى أودت بحياته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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