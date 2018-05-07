سيد على عن "خالد محيى الدين": "رحل آخر الرجال المحترمين"

07 مايو 2018 - 09:56 ص

نعى الإعلامي سيد علي الضابط خالد محيي الدين آخر الضباط الأحرار قائلا: "النهاردة رحل عن مصر آخر الرجال المحترمين".

وأضاف علي خلال برنامجه "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، قائلا: "خالد محيي الدين ورفاقه سنة 1954 عقب سنتين من ثورة يوليو كان منحازًا ليجلس إدارة مجلس الثورة في مساكنهم، وتبدأ عملية ديمقراطية بانتخابات، لكن كل رفاقه اختلفوا معه وتم إقصاؤه هو والسيد محمد نجيب أول رئيس لمصر".

وتابع علي قائلا: "لو عاد الضباط الأحرار إلى مساكنهم ووجدت ديمقراطية ووجدت أحزابا قوية، لو استمرت التجربة الحزبية لسنة 1954 لما مرت مصر بأي أخطاء أو نكسات أو هزائم وأصبحنا دولة عظمي".

واستكمل حديثه مؤكدًا: "إصلاح أي مجتمع لا يتم بالخوف والسجن والإنسان الحر يبني مجتمع والسبب رهيب، إصلاح المجتمعات يتم بالديمقراطية والحرية، لأن الإنسان الحر هو الذي يصنع النهضة، أما الإنسان الخائف لا يبدع".

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