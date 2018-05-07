بدراوى لوزير التعليم: لا يجب التعريب بدعوى الخوف على الهوية

07 مايو 2018 - 09:56 ص

هاجم الدكتور حسام بدراوى، الخبير التربوى، قرار وزير التربية والتعليم الأخير بشأن تعريب المدارس التجريبية، مشيرًا إلى أن هذا القرار لا يمت للاحتفاظ بالهوية بصلة وإنما هو حجة غير معلوم سبب أن يتخذها الوزير فى الفترة الحالية.

وقال بدراوى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "تجربة المدارس الحكومية للغات التي تدرس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية لا يجب إيقافها أو تعريب تدريس هذه العلوم بها بحجة الخوف علي الهوية".

وأضاف الخبير التربوى: "فاللغة العربية تستخدم في باقي المناهج ودعم تدريسها واجب حتمي وأؤكد عدم تأثير تدريسها باللغة الإنجليزية العلوم علي هوية الطلاب".

والجدير بالذكر أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم قرار إلغاء نظام المدارس التجريبية بدءًا من العام الدراسي 2019، وتعميم النظام الجديد على كل المدارس الحكومية، وفي النظام الجديد يجري تدريس جميع المواد للطلاب باللغة العربية بجانب لغة أجنبية، طوال المرحلة الابتدائية، على أن يجري تدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الانجليزية، بدءًا من الصف الأول الإعدادي.