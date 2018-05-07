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اليوم.. الحكم على 14 داعشيًا بخلية "عين شمس"

قضايا وحوادث

محكمة
محكمة

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تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، الحكم على المتهمين الـ 14 بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، بمنطقة عين شمس.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وجهت النيابة للمتهمين "أ م ن"، و"ح أ ع"، و"س ع"، وآخرين، تهم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات مادية، وإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص.


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